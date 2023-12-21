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Сегодня, 03:24

Камоцци: «РФС принял верное решение, оставшись в УЕФА»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Экс-советник бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна Франко Камоцци прокомментировал решение РФС не переходить в Азиатскую конфедерацию футбола.

«Я считаю, что РФС принял верное решение, оставшись в УЕФА. Вопрос перехода в Азию очень сложный и, раз нет никаких гарантий, нужно дальше прорабатывать возвращение на соревнования под эгидой УЕФА. Я надеюсь, что УЕФА вернет Россию в ближайшие два года», — цитирует «РБ Спорт» Камоцци.

20 декабря состоялось заседание исполкома РФС, члены которого сочли, что переход в Азию без гарантий от ФИФА относительно участия в международных турнирах не имеет смысла.

В феврале 2022 года УЕФА и ФИФА отстранили российские сборные и клубы от международных соревнований под своей эгидой.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/franko-kamotstsi-rfs-prinyal-vernoe-reshenie-nadeyus-uefa-vernet-rossiyu-v-blizhajshie-2-goda/
РФС
Франко Камоцци
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