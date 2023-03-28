Камоцци: «На бумаге сборная России слабее сборной легионеров РПЛ»

Франко Камоцци, экс-советник бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, высказался об идее провести матч между национальной командой России и сборной легионеров РПЛ.

«Если сборная России сыграет следующий товарищеский матч со сборной легионеров РПЛ, то будет здорово. Получится отличное шоу. Кто победит в таком матче? Сложно сказать. Думаю, шансы приблизительно равны. Но на бумаге сборная России слабее сборной легионеров РПЛ», — приводит «РБ Спорт» слова Камоцци.

В марте сборная России провела два товарищеских матча. 23 числа россияне сыграли с Ираном (1:1), а 26-го — с Ираком (2:0).