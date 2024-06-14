Камоцци: «Миранчук и Головин на пике своих карьер. Жаль, что их не будет на Евро-2024»

Франко Камоцци, экс-советник бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, поделился мнением об отсутствии сборной России на Евро-2024.

«Лидеры сборной России, Головин и Миранчук, находятся на пике своих карьер. Они в том возрасте, когда футболист уже опытный, но еще молодой. Жаль, что их не будет на предстоящем Евро. К сожалению, целое поколение российских игроков будет лишено крупных турниров за сборную», — приводит слова Камоцци «РБ Спорт».

В сезоне-2023/24 Алексей Миранчук провел 42 матча за «Аталанту», в которых забил 4 гола и сделал 12 результативных передач. На счету Александра Головина 6 голов и 6 передач в 27 играх за «Монако».

Чемпионат Европы в Германии проходит с 14 июня по 14 июля.