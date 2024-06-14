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Сегодня, 22:34

Камоцци: «Миранчук и Головин на пике своих карьер. Жаль, что их не будет на Евро-2024»

Сергей Разин
корреспондент
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Франко Камоцци, экс-советник бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, поделился мнением об отсутствии сборной России на Евро-2024.

«Лидеры сборной России, Головин и Миранчук, находятся на пике своих карьер. Они в том возрасте, когда футболист уже опытный, но еще молодой. Жаль, что их не будет на предстоящем Евро. К сожалению, целое поколение российских игроков будет лишено крупных турниров за сборную», — приводит слова Камоцци «РБ Спорт».

В сезоне-2023/24 Алексей Миранчук провел 42 матча за «Аталанту», в которых забил 4 гола и сделал 12 результативных передач. На счету Александра Головина 6 голов и 6 передач в 27 играх за «Монако».

Чемпионат Европы в Германии проходит с 14 июня по 14 июля.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/franko-kamotstsi-miranchuk-i-golovin-na-pike-svoih-kar-er-zhal-chto-ih-ne-budet-na-evro-2024/
Александр Головин
Алексей Миранчук
Евро-2024
Сборная России по футболу
Франко Камоцци
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