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Сегодня, 12:09

Камоцци: «Здорово, что в РФС верят в Карпина»

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Бывший советник экс-президента «Спартака» Леонида Федуна Франко Камоцци высказался по поводу возможного продления контракта с главным тренером сборной России Валерием Карпиным.

«Продление с ним контракта — хорошая новость. Здорово, что в РФС верят в него», — сказал Камоцци «РБ Спорт».

Карпин возглавил сборную России летом 2021 года. С тех пор национальная команда провела 18 матчей, одержала 11 побед, 6 раз сыграла вничью и в еще одной встрече потерпела поражение. С 28 февраля 2022 года коллектив отстранен от участия в международных турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА.

Источник: РБ Спорт
Валерий Карпин
ФК Спартак (Москва)
Франко Камоцци
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