Канчельскис назвал бредом идею о проведении матча между сборными России и медиалиги

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис оценил перспективы проведения матча между сборными России и медиалиги.

«Матч между сборными России и медиалиги — бред. Это разные галактики по уровню. Никого спортивного интереса этот матч не представляет. Будет разгром, если говорить о счете. Шоу? Сборная должна играть в футбол с нормальными соперниками, а не участвовать в шоу. Это задача РФС — найти их. Любая сборная страны будет сильнее сборной медиалиги», — цитирует Канчельскиса «РБ Спорт».

Российские клубы и сборные отстранены от участия в международных турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА с февраля 2022 года. В этом году команда Валерия Карпина провела четыре товарищеских матча, трижды одержав победу и один раз сыграв вничью.