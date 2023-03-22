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Сегодня, 17:47

Канчельскис: «Матчи против Ирана и Ирака — декоративные, результат в них не имеет никакого значения»

Алина Савинова
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Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис поделился мыслями о предстоящих товарищеских матчах сборной России против Ирана и Ирака.

«Сборная — это престиж и честь. Игроки сами должны это понимать. Если человека в сборной надо дополнительно настраивать на игру, то такому футболисту явно не место в национальной команде. У Карпина в составе много молодежи, поэтому с мотивацией у ребят проблем на должно возникнуть. Да, по большому счету, матчи против Ирана и Ирака — декоративные, результат в них не имеет никакого значения, потому что ни на что не влияет. Но выходить на любую игру надо с желанием победить, это правильная ментальность», — приводит «РБ Спорт» слова Канчельскиса.

Матч сборной России с командой Ирана пройдет 23 марта в Тегеране, а игра с Ираком состоится 26 марта в Санкт-Петербурге.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/andrej-kanchel-skis-matchi-s-iranom-i-irakom-dekorativny-e-rezul-tat-ne-imeet-znacheniya/
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Андрей Канчельскис
Сборная Ирака по футболу
Сборная Ирана по футболу
Сборная России по футболу
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