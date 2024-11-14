Канчельскис — о Дзюбе: «Гнаться за рекордами — это неправильно, даже смешно»

Бывший игрок сборной России Андрей Канчельскис прокомментировал «СЭ» желание нападающего «Акрона» Артема Дзюбы вернуться в сборную России.

Ранее 36-летний игрок заявил, что хотел бы снова сыграть за национальную команду, чтобы побить рекорд Александра Кержакова по голам.

«В сборную должны вызываться лучшие футболисты страны. Это право тренера — вызывать игроков, которых он считает лучшими на данный момент. Гнаться за какими-то рекордами — это неправильно, даже смешно», — сказал Канчельскис «СЭ».

Дзюба делит с Кержаковым первое место в списке лучших бомбардиров сборной России (по 30 голов).

Сборная России проведет два товарищеских матча в ноябре: 15-го числа россияне в Краснодаре сыграют с Брунеем, а 19-го встретятся с Сирией в Волгограде.

Дарик Агаларов