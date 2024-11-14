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Сегодня, 20:33

Канчельскис — о Дзюбе: «Гнаться за рекордами — это неправильно, даже смешно»

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Бывший игрок сборной России Андрей Канчельскис прокомментировал «СЭ» желание нападающего «Акрона» Артема Дзюбы вернуться в сборную России.

Ранее 36-летний игрок заявил, что хотел бы снова сыграть за национальную команду, чтобы побить рекорд Александра Кержакова по голам.

«В сборную должны вызываться лучшие футболисты страны. Это право тренера — вызывать игроков, которых он считает лучшими на данный момент. Гнаться за какими-то рекордами — это неправильно, даже смешно», — сказал Канчельскис «СЭ».

Дзюба делит с Кержаковым первое место в списке лучших бомбардиров сборной России (по 30 голов).

Сборная России проведет два товарищеских матча в ноябре: 15-го числа россияне в Краснодаре сыграют с Брунеем, а 19-го встретятся с Сирией в Волгограде.

Дарик Агаларов

Андрей Канчельскис
Артем Дзюба
Сборная России по футболу

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