Сегодня, 20:33
Бывший игрок сборной России Андрей Канчельскис прокомментировал «СЭ» желание нападающего «Акрона» Артема Дзюбы вернуться в сборную России.
Ранее 36-летний игрок заявил, что хотел бы снова сыграть за национальную команду, чтобы побить рекорд Александра Кержакова по голам.
«В сборную должны вызываться лучшие футболисты страны. Это право тренера — вызывать игроков, которых он считает лучшими на данный момент. Гнаться за какими-то рекордами — это неправильно, даже смешно», — сказал Канчельскис «СЭ».
Дзюба делит с Кержаковым первое место в списке лучших бомбардиров сборной России (по 30 голов).
Сборная России проведет два товарищеских матча в ноябре: 15-го числа россияне в Краснодаре сыграют с Брунеем, а 19-го встретятся с Сирией в Волгограде.
Дарик Агаларов