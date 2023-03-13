0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Все материалы
Новости
Статьи
Видео
Фото
Команда
Главная
Футбол
Сборная России

Сегодня, 17:53

Канчельскис — о возможном участие сборной России в чемпионате CAFA: «В любой ситуации нужно переживать и болеть»

Telegram Дзен

Бывший игрок сборной России Андрей Канчельскис в комментарии для «СЭ» отреагировал на новость о том, что национальная команда может принять участие в чемпионате Центрально-Азиатской футбольной ассоциации (CAFA).

«С учетом того, что сейчас происходит в мире, наверное, мы решили правильно. Мы должны играть, получать практику. Шаг ли это в сторону азиатской конфедерации футбола? Время покажет. Еще не факт, что у нас там все будет хорошо. В азиатской лиге выходит всего пять команд на чемпионат мира. А в Европе шансы были побольше, там выходит 13 команд. Время покажет, кто прав, кто виноват. В любой ситуации нужно переживать и болеть», — сказал Канчельскис корреспонденту «СЭ» Дарье Алексеевой.

Футболисты сборной России выходят на&nbsp;поле. Сборная России снова может сыграть на международном турнире. Это станет прорывом

0
Читайте также
РФС ведет переговоры об участии сборной в турнире Центрально-Азиатской футбольной Ассоциации
Штаб Тутберидзе наращивает международную активность. В Европе не все этим довольны
Дело о госизмене завели на переводившую деньги ВСУ активистку из Хабаровска
Сбербанк раскрыл схему мошенничества с обвинениями в госизмене
Песков прокомментировал данные СМИ о поддержке Индией потолка цен на нефть
Песков назвал нелепым курьезом предложение переименовать Россию в Московию
Популярное видео
Карпин: Малком и Клаудиньо в сборной / недопуск к Евро-2024
«Нижний Новгород» — «Динамо». Видеообзор матча
Карпин: «Смотрел стыковые матчи. Жалко, что России там нет»
Сафонов: интерес «Зенита» и поведение Крыховяка в «Краснодаре»
Джикия: «Очень хочу сыграть на большом турнире. У нас забрали эту возможность»
Федор Кудряшов: автогол / ЧМ в Катаре / реакция Карпина
Валерий Карпин: «Ростов» против «Урала» — это было важнее, чем игра с Хорватией»
Георгий Джикия: мнение о хорватах / капитанская повязка / путевка на ЧМ
Лука Модрич: слова Карпина / конкуренция с Россией / атмосфера в Сплите
6:0 с Кипром, прогнозы на Хорватию, самая слабая сборная за 20 лет? | Зумеры
Карпин: «Хотите спрашивайте о Дзюбе, хотите — нет. Это ваши проблемы»
Головин: «Ни разу не ездил в сборную как в тюрьму»
Валерий Карпин: Вакцина от COVID-19 / отсутствие Дзюбы / лишний вес в сборной
Вячеслав Караваев: отсутствие Фернандеса / шутки в сборной
Тимур Лепсая: Карпин вытащит сборную на ЧМ? Что происходит в «Локомотиве»?
Страшный матч Россия — Словакия / Взгляд на ситуацию Дзюба — Карпин из Европы / Итальянский сериАл
Карпин: почему Дзюба и Глушаков в сборной? / зачем пять вратарей?
Карпин: главная проблема нашего футбола / лишние кг в сборной / лимит
Хабиб Нурмагомедов: «Нормально пацаны сыграли»
Федор Смолов — про возвращение в сборную и скандальный пост в Инстаграме
Валерий Карпин: «Представляете, что будет если мы проиграем?»
Станислав Черчесов: «Меня позвали на матч «Спартака»
Илья Геркус: 0:0 с Хорватией — достойно или тоска? / Почему Карпин играл без нападающих?
Валера, верим: история того самого видео, изменившего отношение к Карпину
Огненный Валерий Карпин: Шутки Дзюбы / Уход Безуглова / Ситуация с Жирковым
Валерий Карпин: Беспокойство за «Спартак» / Будет ли встреча с Дзюбой
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Газзаев заявил, что сборной России по футболу нужно принять участие в чемпионате Центральной Азии

В агентстве Миранчука предположили, что футболиста отпустят в расположение сборной России