Канчельскис — о возможном участие сборной России в чемпионате CAFA: «В любой ситуации нужно переживать и болеть»

Бывший игрок сборной России Андрей Канчельскис в комментарии для «СЭ» отреагировал на новость о том, что национальная команда может принять участие в чемпионате Центрально-Азиатской футбольной ассоциации (CAFA).

«С учетом того, что сейчас происходит в мире, наверное, мы решили правильно. Мы должны играть, получать практику. Шаг ли это в сторону азиатской конфедерации футбола? Время покажет. Еще не факт, что у нас там все будет хорошо. В азиатской лиге выходит всего пять команд на чемпионат мира. А в Европе шансы были побольше, там выходит 13 команд. Время покажет, кто прав, кто виноват. В любой ситуации нужно переживать и болеть», — сказал Канчельскис корреспонденту «СЭ» Дарье Алексеевой.