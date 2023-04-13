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Сегодня, 15:56

Канчельскис: «Сборная России должна играть товарищеские матчи с Бразилией, а не с Ираком»

Алина Савинова
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Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис высказался о проведении ответного матча между сборными России и Ирака.

«Есть ощущение, что РФС недорабатывает. Соперники у сборной в товарищеских матчах оставляют желать лучшего. Договорились еще раз с Ираком? Ну, молодцы. Пусть гордятся этим достижением. По хорошему, Сборная России должна играть товарищеские матчи с Бразилией, а не с Ираком — тогда этому можно будет радоваться. С нами не хочет играть только Европа. Но есть Латинская Америка, Африка и так далее. Можно найти соперников посолиднее, чем Ирак», — приводит «РБ Спорт» слова Канчельскиса.

Ранее сообщалось о предварительной договоренности по поводу проведения товарищеского матча между сборными России и Ирака осенью в Багдаде.

В марте национальная команда России провела два товарищеских матча. 23-го числа россияне сыграли с Ираном (1:1), а 26-го встретились с Ираком (2:0).

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/andrej-kanchel-skis-sbornaya-rossii-dolzhna-igrat-tovarishheskie-matchi-s-braziliej-a-ne-s-irakom/
Андрей Канчельскис
Сборная Ирака по футболу
Сборная России по футболу
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