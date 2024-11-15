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Сегодня, 21:25

Канчельскис: «Зачем было так издеваться над Брунеем? Нашим не стыдно играть такие матчи?»

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Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис прокомментировал «СЭ» матч сборной России с Брунеем (11:0).

«Все так же считаю, что такие игры не нужны. Это просто смешно. Я говорил, что лучше бы стоило сыграть с топовой российской командой: с «Зенитом», со «Спартаком», ЦСКА или кем-то еще.

Просто зачем было так издеваться над брунейцами? Как они приедут домой и в глаза будут своим семьям смотреть? Самим-то не стыдно играть такие матчи? Не матч, а бред какой-то», — сказал Канчельскис «СЭ».

Сборная России одержала четвертую победу в 2024 году. В марте россияне дома разгромили Сербию (4:0), в июне — в гостях Белоруссию (4:0), а в сентябре — на выезде Вьетнам (3:0). 19 ноября команда Валерия Карпина в Волгограде сыграет с Сирией.

С 2022 года сборная России отстранена от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА.

Денис Сафронов

Андрей Канчельскис
Сборная России по футболу

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