Канчельскис о матче с Узбекистаном: «На сборную России в Ташкенте соберется полный стадион»

Бывший полузащитник сборной России Андрей Канчельскис в комментарии для «СЭ» отреагировал на новость о проведении товарищеского матча между Россией и Узбекистаном.

С 2018 по 2020 год Канчельскис был главным тренером узбекской команды «Навбахор».

«Будет интересная игра. Узбекистан неплохо выступает в Азиатской конфедерации. Если команда поймает кураж, то России будет сложно справиться с узбеками. Думаю, что на сборную России в Ташкенте соберется полный стадион. В Узбекистане любят ходить на матчи сборной.

Сложно сравнить сборную Узбекистана и России. Во-первых, Россия провела всего один матч в этом году. Во-вторых, Узбекистан выступает в Азиатской конфедерации, где совершенно другие соперники», — сказал Канчельскис «СЭ».

Матч Узбекистан — Россия состоится 20 ноября. Встреча пройдет на центральном стадионе «Пахтакор» в Ташкенте. Начало — в 15.00.