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Сегодня, 13:18

Канчельскис о матче с Узбекистаном: «На сборную России в Ташкенте соберется полный стадион»

Константин Белов
Корреспондент
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Бывший полузащитник сборной России Андрей Канчельскис в комментарии для «СЭ» отреагировал на новость о проведении товарищеского матча между Россией и Узбекистаном.

С 2018 по 2020 год Канчельскис был главным тренером узбекской команды «Навбахор».

«Будет интересная игра. Узбекистан неплохо выступает в Азиатской конфедерации. Если команда поймает кураж, то России будет сложно справиться с узбеками. Думаю, что на сборную России в Ташкенте соберется полный стадион. В Узбекистане любят ходить на матчи сборной.
Сложно сравнить сборную Узбекистана и России. Во-первых, Россия провела всего один матч в этом году. Во-вторых, Узбекистан выступает в Азиатской конфедерации, где совершенно другие соперники», — сказал Канчельскис «СЭ».

Матч Узбекистан — Россия состоится 20 ноября. Встреча пройдет на центральном стадионе «Пахтакор» в Ташкенте. Начало — в 15.00.

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Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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Андрей Канчельскис
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