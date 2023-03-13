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Сегодня, 15:47

Канчельскис заявил, что ничего странного в невызове Дзюбы в сборную России нет

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший игрок сборной России Андрей Канчельскис отреагировал на непопадание нападающего «Локомотива» Артема Дзюбы в заявку сборную России на мартовские товарищеские матчи против Ирана и Ирака.

«Ну, вызовут Дзюбу в сборную, и что с этим? Мы не играем квалификационные игры. Целесообразно приглашать молодых футболистов на перспективу, на будущее. Примерно лет пять-семь наша команда не будет выступать на больших турнирах. Ну, можно его для галочки пригласить. А так зачем, он не помощник в дальней перспективе. Без европейских соревнований его нет смысла вызывать. Ничего странного в невызове Артема нет. Мы нигде не играем. Всех опытных знаем. Пускай вызывают молодежь, а те доказывают свое место в составе. Ветеранов всегда успеем пригласить. Все решает главный тренер, ведь он и отвечает за результат», — приводит слова Канчельскиса Sport24.

6 марта стало известно, что 34-летний Дзюба не попал в расширенный состав национальной команды на мартовский сбор перед товарищескими матчами против Ирака и Ирана. Сбор состоится с 19 по 28 марта в Новогорске.

Последний раз Дзюба выступал за национальную команду летом 2021 года на чемпионат Европы.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2023-03-13-dolzhny-igrat-silneyshiye-dzyuba-ne-planiruyet-zavershat-karyeru-v-sbornoy-rossii
Андрей Канчельскис
Артем Дзюба
Футбол
Сборная России по футболу
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