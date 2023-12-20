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Сегодня, 20:05

Канчельскис: «Пока будем привыкать к Азии, нас пустят в Европу»

Андрей Бобков
Корреспондент ленты новостей
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Бывший футболист сборной России Андрей Канчельскис прокомментировал решение РФС не переходить в Азиатскую конфедерацию футбола.

«Пускай сидят и ждут. Раз проголосовали, значит, знают что-то. Не знаю, верное ли это решение. Переход в Азию — это увеличение затрат, длительные перелеты. Пока мы привыкнем, пока что-то еще, за это время нас пустят в Европу», — приводит слова Канчельскиса Metaratings.ru.

Также экс-полузащитник «Манчестер Юнайтед» рассказал о перспективах российского футбола в 2024 году.

«Никаких перспектив! Мы уже пропускаем два цикла: чемпионат Европы и мира. Мне кажется, никто не хочет ничего сейчас менять. Будем ждать, но время идет. Чиновникам, конечно, все равно, но для футболистов — большая потеря. Все хотят играть в международных соревнованиях. Кто-то уже вообще не сыграет. В таких условиях большой футболист не вырастет. Чемпионат мира, чемпионат Европы, Лига чемпионов — это большой опыт. Футболисты прогрессируют! Играя все время в одном чемпионате, конечно, они не вырастут. Некоторым людям не хочется перемен. Перемены — это вникать в азиатский менталитет, ходить в федерации, это очень сложно. Зачем нам туда лезть? Там у них своя кухня, у нас здесь своя. Ничего не сделаешь, придется ждать», — добавил Канчельскис.

20 декабря состоялось заседание исполкома РФС, члены которого сочли, что переход в Азию без гарантий от ФИФА относительно участия в международных турнирах не имеет смысла.

В феврале 2022 года УЕФА и ФИФА отстранили российские сборные и клубы от международных соревнований под своей эгидой.

Источник: Metaratings.ru
Андрей Канчельскис
Футбол
РФС
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