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Сегодня, 21:52

Кандидат в президенты КФФ Каиров заявил, что болельщики из Казахстана не хотят матча против сборной России

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Кандидат в президенты Казахстанской федерации футбола (КФФ) Ербол Каиров ответил на вопрос о возможном товарищеском матче между сборными России и Казахстана.

— Изучал этот вопрос, читал комментарии болельщиков. Большинство против такого матча, а с мнением народа нужно считаться, — цитирует Каирова Metaratings.

Сборную Казахстана с июля возглавляет экс-тренер сборной России Станислав Черчесов. Под его руководством команда провела шесть матчей, в которых один раз сыграла вничью и потерпела пять поражений.

Источник: Metaratings
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