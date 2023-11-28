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Сегодня, 19:48

Канищев предложил сборной России провести матч против «Зенита»

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Бывший игрок «Зенита» Александр Канищев оценил выступление сборной России в 2023 году.

«В целом впечатления от выступления сборной тягостные. Дело даже не в результатах. Посмотрите, с кем она играла. Про матч с Кубой можно сказать: соперники вышли на лед, одни были на коньках, другие — в валенках. У меня такая ассоциация. Я не знаю, как все это комментировать, доставило ли это истинное удовольствие самим футболистам. Я предложил бы сборной России сыграть против «Зенита», организовать такой матч с хорошим призовым фондом. «Зенит» — в сильнейшем составе, сборная — тоже. Я вам отвечаю, что сборная не выиграет. И зрителям будет интересно», — сказал Канищев «РБ Спорт».

28 февраля 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранили российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине.

Источник: РБ Спорт
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