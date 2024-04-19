Канунников о Капелло: «Фабио перегибал. Почему все должны бояться лишний раз улыбнуться?»

Экс-нападающий «Зенита» и сборной России Максим Канунников, ставший героем «Разговора по пятницам», рассказал о работе на ЧМ-2014 с Фабио Капелло.

— Главная его ошибка на чемпионате мира?

— Функционально мы были хорошо готовы. Но не хватало легкости, вдохновения, каких-то нестандартных решений...

— Из-за мрачноватой атмосферы?

— Думаю, да. Дисциплина — это важно. Но Фабио перегибал. Представьте — обед или ужин. Игроки сидят за столом. Переговариваются вполголоса. Ни шуток, ни смеха. Если кто-то улыбнется, на него сразу шикают: «Ты что?! Вдруг Капелло увидит...»

— Как на похоронах.

— Едем в автобусе на тренировку — снова гробовая тишина. Так изо дня в день. Ну почему все должны ходить как зомби? Бояться лишний раз улыбнуться или слово сказать? Это же и на поле передается. Отсюда зажатость, нервозность...

Фабио Капелло возглавлял сборную России с июля 2012 года по июль 2015 года. Сборная России под его руководством отобралась в финальную стадию ЧМ-2014, но заняла третье место в группе H с 2 очками и не смогла выйти в плей-офф. На том турнире россияне уступили Бельгии (0:1), а также сыграли вничью с Кореей (1:1) и Алжиром (1:1).