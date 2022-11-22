22 ноября, 20:19
Капитан и полузащитник «Химок» Денис Глушаков прокомментировал товарищеские матчи сборной России с Таджикистаном (0:0) и Узбекистаном (0:0).
— А про товарищеские матчи нашей сборной что можете сказать?
— А ты что скажешь?
— Скучно бывает смотреть.
— Видите, вы сами ответили. Я также смотрел, сборная не выиграла. Думаю, что должна выигрывать такие матчи. Не ожидал такого.
— А почему мы не забиваем? Баринов обвинил во всем нападающих.
— Он, наверное, в шутку обвинил. Вы раскочегариваете.
— Если вас в следующем году позовут на такие матчи, поедете?
— Конечно, поеду. Картины не испорчу.
— В азиатскую конфедерацию надо переходить?
— Если не будем нигде играть, то надо хоть где-то, хоть с кем-то.
— Не пугают перелеты которые будут?
— Думаю, не ко мне вопрос. Если меня заявят, меня не пугает.
— Мы будем лидерами там?
— Не знаю. Смотря, кто будет играть, какой будет настрой. Видите, не выиграли две игры.
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