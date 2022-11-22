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22 ноября, 20:19

Глушаков — о товарищеских матчах сборной России: «Должны были выигрывать, не ожидал такого»

Артем Бухаев
Корреспондент
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Капитан и полузащитник «Химок» Денис Глушаков прокомментировал товарищеские матчи сборной России с Таджикистаном (0:0) и Узбекистаном (0:0).

— А про товарищеские матчи нашей сборной что можете сказать?

— А ты что скажешь?

— Скучно бывает смотреть.

— Видите, вы сами ответили. Я также смотрел, сборная не выиграла. Думаю, что должна выигрывать такие матчи. Не ожидал такого.

— А почему мы не забиваем? Баринов обвинил во всем нападающих.

— Он, наверное, в шутку обвинил. Вы раскочегариваете.

— Если вас в следующем году позовут на такие матчи, поедете?

— Конечно, поеду. Картины не испорчу.

— В азиатскую конфедерацию надо переходить?

— Если не будем нигде играть, то надо хоть где-то, хоть с кем-то.

— Не пугают перелеты которые будут?

— Думаю, не ко мне вопрос. Если меня заявят, меня не пугает.

— Мы будем лидерами там?

— Не знаю. Смотря, кто будет играть, какой будет настрой. Видите, не выиграли две игры.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • Metaratings.ru
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  • Alvin Almazov
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⚽ Футбол. ЧМ
Португалия
Гана

Обе забьют - да

27%

2.30

ТБ 2.5

25%

2.00

Ф2(+1.5)

20%

1.70
⚽ Футбол. ЧМ
Бразилия
Сербия

ТБ 2.5

33%

1.78

Ф1(-1.5)

24%

2.40

Обе забьют - да

18%

1.90
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Германия 1
Япония 2
Матч завершен

Ф1(-1.5)

32%

2.14

Обе забьют - да

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ТБ 2.5

21%

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Денис Глушаков
Футбол
Сборная России по футболу
Сборная Таджикистана по футболу
Сборная Узбекистана по футболу
ФК Химки
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