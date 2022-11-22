Глушаков — о товарищеских матчах сборной России: «Должны были выигрывать, не ожидал такого»

Капитан и полузащитник «Химок» Денис Глушаков прокомментировал товарищеские матчи сборной России с Таджикистаном (0:0) и Узбекистаном (0:0).

— А про товарищеские матчи нашей сборной что можете сказать?

— А ты что скажешь?

— Скучно бывает смотреть.

— Видите, вы сами ответили. Я также смотрел, сборная не выиграла. Думаю, что должна выигрывать такие матчи. Не ожидал такого.

— А почему мы не забиваем? Баринов обвинил во всем нападающих.

— Он, наверное, в шутку обвинил. Вы раскочегариваете.

— Если вас в следующем году позовут на такие матчи, поедете?

— Конечно, поеду. Картины не испорчу.

— В азиатскую конфедерацию надо переходить?

— Если не будем нигде играть, то надо хоть где-то, хоть с кем-то.

— Не пугают перелеты которые будут?

— Думаю, не ко мне вопрос. Если меня заявят, меня не пугает.

— Мы будем лидерами там?

— Не знаю. Смотря, кто будет играть, какой будет настрой. Видите, не выиграли две игры.