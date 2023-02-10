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Сегодня, 10:05

Глебов: «Международные матчи надо играть. Тренироваться и проводить товарищеские игры бесконечно невозможно»

Капитан «Ростова» высказал о возможном переходе РФС в Азию
Артем Калинин
Шеф отдела эксклюзивной информации
Александр Соболев, Одилжон Абдурахманов и Данил Глебов.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Капитан «Ростова» Данил Глебов в интервью «СЭ» высказался о возможном переходе РФС в Азиатскую конфедерацию футбола.

«Рассчитываем, что руководство нашего футбола найдет решение. Международные матчи надо играть. Только тренироваться и проводить товарищеские игры бесконечно невозможно. Официальные матчи — самое важное. Если честно, хотелось бы почувствовать атмосферу Лиги чемпионов, этот уровень, попробовать себя. Но, повторюсь, от нас тут ничего не зависит», — сказал Глебов «СЭ».

Весной 2022 года ФИФА и УЕФА отстранили сборную России и российские клубы от участия в международных соревнованиях.

В конце декабря исполком Российского футбольного союза (РФС) принял решение создать совместную с УЕФА рабочую группу, которая займется разработкой дорожной карты для возвращения российских сборных и клубов к международным турнирам.

Ранее в АФК заявили, что переход РФС пока не рассматривался официально.

Полное интервью Данила Глебова «СЭ» здесь

Данил Глебов
РПЛ
Сборная России по футболу
ФК Ростов
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