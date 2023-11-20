Капитан сборной Кубы о поражении от России: «Не ожидали такой разгромный счет»

Капитан сборной Кубы Луис Парадела прокомментировал разгромное поражение команды в товарищеском матче против России (0:8).

«Не ожидали, что будет такой разгромный счет. Россия — очень сложный соперник. Выделил бы Головина, он очень активный, хорошо двигается. Не ожидали, что Россия сыграет так сильно. Но мы тоже показали свое лицо», — сказал Парадела.

Матч Россия — Куба состоялся в понедельник, 20 ноября в Волгограде. Стадион «Волгоград Арена», на котором проходила игра, посетили 40 706 зрителей.