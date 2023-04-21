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Сегодня, 17:22

Карасев, Безбородов, Левников и Иванов могут быть приглашены для судейства на турнире ЦАФА

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Четыре российские бригады арбитров рассматриваются для работы на турнире Футбольной ассоциации Центральной Азии (ЦАФА), сообщает Sport24.

«ЦАФА рассматривают приглашение российских бригад арбитров обслуживать матчи Кубка Центральной Азии. Есть вероятность, что на этом турнире матчи обслужат две бригады судей из России. Организаторами рассматриваются четыре бригады — Карасева, Безбородова, Левникова и Иванова — все имеют лицензию ФИФА. Для ЦАФА важно, чтобы уровень судейства был на высоком уровне, а арбитры имели международный опыт. Также выбор будет зависеть от оценок судей и количества их ошибок по итогам сезона в РПЛ», — заявил источник.

Турнир пройдет с 9 по 21 июня в Бишкеке и Ташкенте. В нем будут участвовать сборные Ирана, Узбекистана, Киргизии, Таджикистана, Туркменистана и Афганистана.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2023-04-21-karasev-bezborodov-levnikov-i-ivanov-mogut-byt-priglasheny-dlya-sudeystva-na-turnire-cafa
Футбол
Сборная России по футболу
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