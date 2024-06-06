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Сегодня, 20:21

Испанский тренер сборной Белоруссии — о санкциях в отношении России: «Соревноваться должны все сильнейшие»

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Главный тренер сборной Белоруссии Карлос Алос Феррер прокомментировал отстранение российских клубов и национальной команды от всех международных турниров.

«Конечно, ситуация нехорошая и непростая. Мое мнение вряд ли что-то изменит. Бывает так, когда ничего нельзя сделать — и от тебя ничего не зависит. Еще раз: ситуация плохая — и для России, и для меня, и для Европы. Считаю, соревноваться должны все сильнейшие — для футбола так было бы лучше», — передает слова Феррера корреспондент «СЭ».

Сборная России отстранена от международных турниров с февраля 2022 года по решению ФИФА.

Футбол
Сборная Белоруссии по футболу
Сборная России по футболу
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