Испанский тренер сборной Белоруссии — о санкциях в отношении России: «Соревноваться должны все сильнейшие»

Главный тренер сборной Белоруссии Карлос Алос Феррер прокомментировал отстранение российских клубов и национальной команды от всех международных турниров.

«Конечно, ситуация нехорошая и непростая. Мое мнение вряд ли что-то изменит. Бывает так, когда ничего нельзя сделать — и от тебя ничего не зависит. Еще раз: ситуация плохая — и для России, и для меня, и для Европы. Считаю, соревноваться должны все сильнейшие — для футбола так было бы лучше», — передает слова Феррера корреспондент «СЭ».

Сборная России отстранена от международных турниров с февраля 2022 года по решению ФИФА.