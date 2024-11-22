Карпин допускает, что Дзюба может получить вызов в сборную России

Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал, что форвард «Акрона» Артем Дзюба может получить шанс выступить за национальную команду.

«Да, правильно. Он уже попадал в расширенный список. Потом что-то не срослось. Сейчас, если у кого-то что-то побаливает, мы их не вызываем — например, Головина. Но были бы официальные матчи отбора, мы вызывали бы всех лучших на данный момент», — цитирует Карпина «РБ Спорт».

Ранее главный тренер сборной России заявлял, что у него нет никаких обид на Дзюбу.

Карпин возглавляет сборную России с июля 2021 года. С тех пор нападающий Дзюба не участвовал в матчах национальной команды. Последний раз 36-летний футболист играл за сборную в матче против Дании на чемпионате Европы в 2020 году.

Дзюба забил 230 мячей во всех турнирах, до рекорда по забитым мячам, который сейчас предлежит Александру Кержакову (233), ему осталось 3 гола.

В сентябре этого года форвард стал игроком «Акрона», заключив контракт до конца сезона -2024/25. В текущем сезоне он провел 8 матчей, забил 2 гола и отдал 3 результативные передачи.