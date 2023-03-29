Карпин допустил невызов Джикии в сборную России по достижении 30-летнего возраста

Главный тренер сборной России Валерий Карпин в интервью «СЭ» ответил на вопрос о том, будет ли вызван в сборную Георгий Джикия по достижении возраста 30 лет.

«Может быть. Но давайте так: мы не знаем возможности Джикии? Он чего-то не знает, чего-то не умеет? В любой момент — если, конечно, Георгий в хорошем физическом состоянии — его можно пригласить в сборную. Если понадобится в какой-то момент, когда нас вернут, то приедет и сыграет без проблем. Ему не надо набираться опыта, адаптироваться — Джикия все знает и все умеет. Со всеми остальными такая же ситуация.

Давайте представим, что возвратились в международный футбольный календарь в условном 2025 или 2026 году. Очевидно, что в сборную вызывались бы далеко не те фигуры, которые мы постоянно обсуждаем. И те же самые критики осуждали бы нас: почему в составе молодые и необстрелянные футболисты, хотя у команды как раз было время на смотрины и эксперименты", — сказал Карпин «СЭ».

Напомним, 21 ноября 2023 года защитнику «Спартака» Георгию Джикии исполнится 30 лет.

В марте сборная России провела два товарищеских матча. 23 числа россияне сыграли с Ираном (1:1), а 26-го — с Ираком (2:0).

Полностью интервью с Валерием Карпиным читайте здесь.