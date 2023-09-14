Карпин: «Головин, тренируясь неделю в сборной России, начинает медленнее принимать решения»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин в интервью YouTube-каналу «Это футбол, брат!» рассказал, чем полузащитники Александр Головин и Алексей Миранчук отличаются от других игроков национальной команды.

— Чем Головин и Миранчук отличаются от остальных игроков сборной России?

— Во всем. А знаешь, что такое во всем?

— В отношении?

— Нет, отношение у всех хорошее. У Глебова самое лучшее отношение.

— Скорость принятия решений?

— Скорость принятия решений, исполнение. Это невозможно тренировать. Головин, тренируясь неделю в сборной, начинает медленнее принимать решение, потому что ему дают время.

В матче сборной России против Катара (1:1) принял участие только один российский футболист, выступающий за границей, — полузащитник Александр Головин («Монако»).