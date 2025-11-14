Карпин хотел бы усилить сборную России Мбаппе, Ямалем и Кейном

14 ноября, 12:35
Главный тренер сборной России Валерий Карпин назвал футболистов, которыми хотел бы усилить национальную команду.
— Если бы у вас была возможность взять игрока из любой сборной для команды России, кого бы выбрали?
— Выберу Мбаппе, Ямаля. Наверное, еще нужен нападающий. Пусть будет Харри Кейн.
В 2025 году сборная России провела 9 матчей, одержав 6 побед и трижды сыграв вничью. В субботу, 15 ноября, российская команда встретится в BetBoom товарищеском матче с Чили. Игра пройдет на стадионе «Фишт» в Сочи.
Chausov Alexey
Идиотский ответ на еще более идиотский вопрос. От тренера хотелось бы видеть не пустословие, а логичные объяснения, какая концепция развития сборной и во что она пытается играть. А про нынешний уровень спортивной журналистики вообще молчу - большего днища представить сложно. А Бухаев - это прям собирательный образ этого днища. Бухаев - не бухай, сколько говорить.... Или закусывай хотя бы...
14.11.2025
За спорт!
Любой тренер бы хотел.
14.11.2025
Slim Tallers
Впереди Камбоджа с Занзибаром. А если ещё они приедут не вторым составом,то без Мбаппе точно не обойтись.
14.11.2025
Симон Вирсаладзе
Ну с такими игроками и тренер нужон поприличнее
14.11.2025
marchela13
Мозги свои усиль.Футболист вроде не плохой был,тренер-полный отстой,да и как человек г-о.
14.11.2025
КАЗАК-ДС
вратарь точно не нужен ?
14.11.2025