Карпин хотел бы усилить сборную России Мбаппе, Ямалем и Кейном

Главный тренер сборной России Валерий Карпин назвал футболистов, которыми хотел бы усилить национальную команду.

— Если бы у вас была возможность взять игрока из любой сборной для команды России, кого бы выбрали?

— Выберу Мбаппе, Ямаля. Наверное, еще нужен нападающий. Пусть будет Харри Кейн.

В 2025 году сборная России провела 9 матчей, одержав 6 побед и трижды сыграв вничью. В субботу, 15 ноября, российская команда встретится в BetBoom товарищеском матче с Чили. Игра пройдет на стадионе «Фишт» в Сочи.