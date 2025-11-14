Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Сборная России. Новости
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Команда
Главная
Футбол
Сборная России

14 ноября, 12:35

Карпин хотел бы усилить сборную России Мбаппе, Ямалем и Кейном

Артем Бухаев
Корреспондент

Главный тренер сборной России Валерий Карпин назвал футболистов, которыми хотел бы усилить национальную команду.

— Если бы у вас была возможность взять игрока из любой сборной для команды России, кого бы выбрали?

— Выберу Мбаппе, Ямаля. Наверное, еще нужен нападающий. Пусть будет Харри Кейн.

В 2025 году сборная России провела 9 матчей, одержав 6 побед и трижды сыграв вничью. В субботу, 15 ноября, российская команда встретится в BetBoom товарищеском матче с Чили. Игра пройдет на стадионе «Фишт» в Сочи.

6

  • Chausov Alexey

    Идиотский ответ на еще более идиотский вопрос. От тренера хотелось бы видеть не пустословие, а логичные объяснения, какая концепция развития сборной и во что она пытается играть. А про нынешний уровень спортивной журналистики вообще молчу - большего днища представить сложно. А Бухаев - это прям собирательный образ этого днища. Бухаев - не бухай, сколько говорить.... Или закусывай хотя бы...

    14.11.2025

  • За спорт!

    Любой тренер бы хотел.

    14.11.2025

  • Slim Tallers

    Впереди Камбоджа с Занзибаром. А если ещё они приедут не вторым составом,то без Мбаппе точно не обойтись.

    14.11.2025

  • Симон Вирсаладзе

    Ну с такими игроками и тренер нужон поприличнее

    14.11.2025

  • marchela13

    Мозги свои усиль.Футболист вроде не плохой был,тренер-полный отстой,да и как человек г-о.

    14.11.2025

  • КАЗАК-ДС

    вратарь точно не нужен ?

    14.11.2025

    • Telegram Дзен Max
    Валерий Карпин
    Килиан Мбаппе
    Ламин Ямаль
    Харри Кейн
    Футбол
    Сборная России по футболу
    Читайте также
    ЛЭП «Днепровская» отключена на ЗАЭС из-за автоматической защиты
    Абаскаль просится назад, бывший рулевой «Аталанты» на карандаше. Что происходит с поисками главного тренера в «Спартаке»
    В ДТП с автобусом под Пермью погиб несовершеннолетний
    Шевченко и Чжан проведут титульный бой на UFC 322 в Нью-Йорке
    Сборные России и Чили сыграют в Сочи 15 ноября
    Захарова анонсировала ответные меры на ограничения ЕС по визам для россиян
    Популярное видео
    «Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
    РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
    «Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    РПЛ: видео всех голов 15-го тура 8 ноября
    РПЛ: видео всех голов 15-го тура 8 ноября
    «КАМАЗ» — «Волга»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «КАМАЗ» — «Волга»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Родина» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Родина» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Арсенал» — «Чайка»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Арсенал» — «Чайка»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Рейнджерс» — «Рома»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
    «Рейнджерс» — «Рома»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
    ПАОК — «Янг Бойз»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
    ПАОК — «Янг Бойз»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
    «Бетис» — «Лион»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
    «Бетис» — «Лион»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
    «Астон Вилла» — «Маккаби» Т-А: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
    «Астон Вилла» — «Маккаби» Т-А: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
    «Црвена Звезда» — «Лилль»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
    «Црвена Звезда» — «Лилль»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
    «Спартак» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
    «Спартак» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
    «Манчестер Сити» — «Боруссия» Д: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
    «Манчестер Сити» — «Боруссия» Д: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
    Материалы сюжета Сборная России в 2025 году: матчи и соперники по товарищеским матчам
    «Кайф нужно получать от своей команды, а не от соперника». Слова Карпина и Тюкавина перед матчем с Чили
    Карпин — о сборной Чили: «Более понятно организованная команда, чем Перу»
    Карпин похвалил качество газона в Сочи перед матчем Россия — Чили
    Тюкавин: «Буду стараться побить рекорд Дзюбы по голам за сборную»
    Карпин: «Готов ли играть Комличенко? Он занимался в общей группе»
    Тюкавин: «Рад вернуться в сборную, непростой период позади»
    Популярные
    Сегодня
    Вчера
    Неделя