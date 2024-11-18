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Сегодня, 19:12

Карпин: «Качество сборной России в этом году оценить нельзя»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Главный тренер сборной России Валерий Карпин ответил на вопрос о качестве игры национальной команды в этом году.

— Что вы подразумеваете под новыми планами сборной на 2025 год? Планы у нас и в этом году были с другими командами играть. Но одно дело планы, другое — возможности. Не все так просто. РФС делает все для того, чтобы найти соперников как можно выше в рейтинге, но все зависит от того, есть ли у команд свободные даты.

— Как вы можете оценить сборную в 2024 году?

— Качество оценить нельзя. Игры с Камеруном и Сербией абсолютно другого качества, например. Уровень соперников другой. Обращать внимание на цифры 30:0 в последних 5 матчах не надо. Надо понимать, с кем мы играем. С теми же сербами результат мог быть другим, если бы не было удаления. Сейчас важнее посмотреть на игроков и их состояние и на то, как они выполняют задумки, которые у нас есть.

19 ноября Россия сыграет с Сирией в Волгограде.

Начало — в 19.30 по московскому времени.

Валерий Карпин
Сборная России по футболу

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