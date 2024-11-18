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Сегодня, 19:34

Карпин о невызове Ненахова в сборную: «Не надо искать черную кошку в темной комнате»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Главный тренер сборной России Валерий Карпин поделился мнением о защитнике «Локомотива» Максиме Ненахове.

— Максим Ненахов сказал, что закрыл для себя дверь в сборную. Как вы оцениваете эти слова?

— Это у него спросить надо. Чтобы закрыть дверь, ее для начала надо открыть. Двери сборной открыты для всех. Пул футболистов? Туда входят все игроки с российским гражданством.

— Почему не вызывали его? Дисциплина или игровые причины?

— Есть футболисты, которых мы сейчас считаем сильнее. Не надо искать черную кошку в темной комнате.

Валерий Карпин
Максим Ненахов
Сборная России по футболу

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