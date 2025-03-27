Карпин назвал Дзюбу примером мотивации

Главный тренер сборной России Валерий Карпин назвал пример мотивации.

«Например, Дзюба. На один гол больше, чем у Кержакова. Мотивация? Мотивация. Мы, футболисты, все эгоисты. В этом сложность управления коллективом. У тебя 25 эгоистов. «Я думаю про себя изначально. Чтобы быть лучшим, мне нужно быть на поле. Да, я эгоист». Этот эгоизм может идти во благо команды. Как эгоистичных людей привести к одному знаменателю, другой вопрос», — сказал Карпин на мотивационном тренинге от звезд европейского футбола при поддержке «Клуба 1912» и букмекерской компании BetBoom.

20 матча 36-летний футболист забил 31-й мяч за национальную команду в BetBoom матче сборной России с Гренадой (5:0). Дзюба единолично возглавил список бомбардиров сборной России, опередив Александра Кержакова (30 голов).