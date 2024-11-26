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Сегодня, 07:30

Карпин назвал главное разочарование года для сборной России

Александр Кружков
Обозреватель
Валерий Карпин.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
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Главный тренер сборной России Валерий Карпин в интервью «СЭ» рассказал, что разочаровало его в уходящем году.

— Главное разочарование-2024 — как для тренера сборной?

— Отмененные в последний момент матчи. С соперниками и так сложно, а тут еще форс-мажор. Сыграть с Таиландом помешал тайфун, с Парагваем — трагедия в «Крокусе»...

— Сорванный матч с «людьми из Пакистана», похоже, не вызвал большого сожаления.

— Нет-нет, и с Пакистаном сыграть хотелось, тем более футболисты уже приехали на сбор. Но с Парагваем вышло обиднее. Соперник сильный, интересный.

— Говорят, у парагвайцев настолько плотный график, что встретиться с ними теперь удастся не раньше чем в 2026-м?

— Не знаю, вопрос не ко мне.

Главный тренер сборной России Валерий Карпин. Валерий Карпин: «А почему Дзюба должен получить вызов в сборную?»

Валерий Карпин
Сборная России по футболу

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