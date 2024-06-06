Карпин назвал главный матч в своей карьере

Главный тренер сборной России Валерий Карпин перед товарищеской встречей с командой Белоруссии назвал главный матч в своей карьере.

— Вчера было 25 лет победе над Францией. Это главный матч в вашей карьере?

— К сожалению, главный матч — все-таки против Украины... Понятно, многие запомнили победу на «Стад де Франс» — радость была, но недолгая. Потому что через пару дней была игра с Исландией.

Контрольная встреча пройдет на стадионе «Динамо» в Минске. Матч состоится 7 июня. Начало — в 20.00 по московскому времени.