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Сегодня, 16:11

Карпин назвал издевательством матч сборных России и Медиалиги

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Главный тренер «Ростова» и национальной команды России Валерий Карпин высказался о возможном матче со сборной Медиалиги.

«Выставочный матч со сборной Медиалиги? Вы серьезно или издеваетесь? Если серьезно, то больше не о чем говорить на эту тему. То есть вызвать профессиональных футболистов из отпуска, тренировать их неделю, чтобы сыграть... С кем вы сказали? Со сборной Медиалиги? Это быудет больше шоу? Тогда зачем мне в отпуске собирать людей? Чтобы они в свои клубы вернулись с травмами? В любой игре и тренировке можно получить повреждение. Но когда игра со сборной какой-то страны, и футболисты находятся в форме и тонусе — это одна ситуация. Но вот как объяснить травму, полученную в матче со сборной Медиалиги?» — приводит слова Карпина Sport24.

В 2022 году ФИФА и УЕФА отстранили все российские команды от участия в соревнованиях под эгидой организаций. В конце декабря исполком РФС принял решение создать совместную с УЕФА рабочую группу, которая займется разработкой дорожной карты для возвращения российских сборных и клубов к международным турнирам.

Источник: https://sport24.ru/football/news-2023-06-13-vy-seryezno-ili-izdevayetes-karpin-o-predlozhenii-provesti-match-sbornykh-rossii-i-medialigi
Валерий Карпин
Футбол
Сборная России по футболу
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