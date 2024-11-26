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Сегодня, 07:00

Карпин назвал лучший матч сборной России в 2024 году

Александр Кружков
Обозреватель
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Главный тренер сборной России Валерий Карпин в интервью «СЭ» назвал лучший матч нашей национальной команды в уходящем году.

— Лучший матч сборной России в 2024-м?

— С Камеруном и Сербией.

— С Камеруном играли в 2023-м.

— Тогда еще назову игру с Белоруссией. Хороший матч. Дело не в крупном счете, на это сейчас вообще внимания не обращаю. Я о качестве игры. О том, сколько моментов мы создали и сколько допустили у своих ворот. Кстати, и с Сирией уже в первом тайме спокойно могли вести 4:0. Но в некоторых эпизодах футболисты просто не попадали по мячу.

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Валерий Карпин
Сборная России по футболу

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