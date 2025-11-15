Видео
15 ноября, 21:07

Карпин назвал матч с Катаром лучшим в 2025 году

Артем Бухаев
Корреспондент

Главный тренер сборной России Валерий Карпин назвал лучший матч национальной команды в 2025 году.

— Какая игра сборной России лучшая за год?

— Напомните, с кем мы играли... Перу помню. С кем еще? Наверное, назову матч с Катаром лучшим. А худший — против Иордании.

— Появлялся Артем Дзюба в сборной в этом году. Это было верно?

— Да. А почему нет? Он забил, мы обыграли.

— У Кержакова нашли еще один гол. Вызовите Дзюбу, если так случится?

— Посмотрим.

Александр Головин против Ивана Романа в&nbsp;матче Россия&nbsp;&mdash; Чили (0:2) в&nbsp;Сочи 15&nbsp;ноября.Россия проиграла впервые за четыре года. Чилийцы показали уровень, к которому нужно быть готовым после возвращения

Матч с Катаром прошел 7 сентября в Дохе и завершился со счетом 4:1 в пользу россиян.

1

  • Mr T

    Это карма! Поделом тебе!

    15.11.2025

