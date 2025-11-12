Карпин: «Работа в сборной России для меня основная»

12 ноября, 00:10
Главный тренер сборной России и «Динамо» Валерий Карпин заявил, что работа в национальной команде является для него приоритетной.
Специалист возглавляет сборную России с июля 2021 года. В июле 2025 года Карпин подписал контракт на три года с «Динамо».
— В «Динамо» есть серьезные задачи в турнирах. В сборной задач турнирных нет, потому что и турниров нет. Есть задача показывать, что мы живы, и радовать болельщиков. Для вас работа в сборной по-прежнему основная?
— Она даже по контракту основная. Основной контракт у меня в сборной, сборная разрешает совмещать — так на бумаге, — приводит «РБ Спорт» слова Карпина.
После 15 туров чемпионата России-2025/26 «Динамо» занимает десятое место в турнирной таблице с 17 очками.
В ноябре сборная России под руководством Карпина проведет два BetBoom товарищеских матча: против Перу (12 ноября) и Чили (15 ноября).
ёzhic8
на удалёнке
12.11.2025
Ратель
А Олег Иваныч бы сказал, мол, они для меня обе важны и неразрывны, а сосредотачиваюсь на той, которую работаю сейчас.
12.11.2025
Alexander Zhukov
Пока товарищеские матчи... и Карпин сойдёт.
12.11.2025
Лариса Фирсова
Динамо просто подработка
12.11.2025
китайский городовой
Чего пристали со своим Динамо? Мешаете работать в сборной
12.11.2025
Павел П
Свали чмо кудрявое из Динамо!
12.11.2025
Врн36
Дебил
12.11.2025
It's not too late
Какой же валера мудола... Товарники со Сборной можно до пенсии гонять, но ведь потом никому не будешь нужен!
12.11.2025
АйЯЯйКиН-СССР
И скоро будет - ЕДИНСТВЕННАЯ:joy::joy::joy:
12.11.2025
Илья858
Крпин решил сосредотичиться на сборной Хоп хэй ла-ла-лэй
12.11.2025