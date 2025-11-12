Видео
12 ноября, 00:10

Карпин: «Работа в сборной России для меня основная»

Валерий Карпин.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Главный тренер сборной России и «Динамо» Валерий Карпин заявил, что работа в национальной команде является для него приоритетной.

Специалист возглавляет сборную России с июля 2021 года. В июле 2025 года Карпин подписал контракт на три года с «Динамо».

— В «Динамо» есть серьезные задачи в турнирах. В сборной задач турнирных нет, потому что и турниров нет. Есть задача показывать, что мы живы, и радовать болельщиков. Для вас работа в сборной по-прежнему основная?

— Она даже по контракту основная. Основной контракт у меня в сборной, сборная разрешает совмещать — так на бумаге, — приводит «РБ Спорт» слова Карпина.

После 15 туров чемпионата России-2025/26 «Динамо» занимает десятое место в турнирной таблице с 17 очками.

В ноябре сборная России под руководством Карпина проведет два BetBoom товарищеских матча: против Перу (12 ноября) и Чили (15 ноября).

Валерий Карпин.Карпин может покинуть «Динамо» во время паузы на матчи сборных

Источник: РБ Спорт
10

  • ёzhic8

    на удалёнке

    12.11.2025

  • Ратель

    А Олег Иваныч бы сказал, мол, они для меня обе важны и неразрывны, а сосредотачиваюсь на той, которую работаю сейчас.

    12.11.2025

  • Alexander Zhukov

    Пока товарищеские матчи... и Карпин сойдёт.

    12.11.2025

  • Лариса Фирсова

    Динамо просто подработка

    12.11.2025

  • китайский городовой

    Чего пристали со своим Динамо? Мешаете работать в сборной

    12.11.2025

  • Павел П

    Свали чмо кудрявое из Динамо!

    12.11.2025

  • Врн36

    Дебил

    12.11.2025

  • It's not too late

    Какой же валера мудола... Товарники со Сборной можно до пенсии гонять, но ведь потом никому не будешь нужен!

    12.11.2025

  • АйЯЯйКиН-СССР

    И скоро будет - ЕДИНСТВЕННАЯ:joy::joy::joy:

    12.11.2025

  • Илья858

    Крпин решил сосредотичиться на сборной Хоп хэй ла-ла-лэй

    12.11.2025

