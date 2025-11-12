Карпин: «Работа в сборной России для меня основная»

Главный тренер сборной России и «Динамо» Валерий Карпин заявил, что работа в национальной команде является для него приоритетной.

Специалист возглавляет сборную России с июля 2021 года. В июле 2025 года Карпин подписал контракт на три года с «Динамо».

— В «Динамо» есть серьезные задачи в турнирах. В сборной задач турнирных нет, потому что и турниров нет. Есть задача показывать, что мы живы, и радовать болельщиков. Для вас работа в сборной по-прежнему основная?

— Она даже по контракту основная. Основной контракт у меня в сборной, сборная разрешает совмещать — так на бумаге, — приводит «РБ Спорт» слова Карпина.

После 15 туров чемпионата России-2025/26 «Динамо» занимает десятое место в турнирной таблице с 17 очками.

В ноябре сборная России под руководством Карпина проведет два BetBoom товарищеских матча: против Перу (12 ноября) и Чили (15 ноября).