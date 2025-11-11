Видео
Сборная России.
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Команда
Главная
Футбол
Сборная России

11 ноября, 20:11

Карпин о матчах с Перу и Чили: «Учитывая наше положение — это роскошный минимум»

Константин Белов
Корреспондент
Валерий Карпин.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал, как относится к предстоящим BetBoom товарищеским матчам против Перу и Чили.

— Матчи против Перу и Чили — это базовый минимум или роскошный максимум?

— Учитывая наше положение — роскошный минимум (смеется). То, что Перу и Чили до нас доехали — это роскошный максимум. С удовольствием хотим посмотреть на себя и на игроков, которые отбираются на ЧМ. Для нас это сейчас важнейшие игры.

— В Санкт-Петербургге прекрасный стадион с крышей. Есть ли для вас нюанс игры с крышей?

— Где-то непривычно.

— Топ-3 стадиона, где вы тренировали?

— Стадион «Краснодара», «Газпром Арена» и «ВТБ Арена».

— В России не хватает стадионов с крышей?

— Было бы идеально, если у нас были арены с крышами. Могли бы играть в любое время года и в любую погоду.

Сборная России проведет матч против Перу 12 ноября в Санкт-Петербурге, а 15 ноября сыграет с Чили в Сочи.

Telegram Дзен Max
«Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
«Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 8 ноября
«КАМАЗ» — «Волга»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Чайка»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Рома»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
ПАОК — «Янг Бойз»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Бетис» — «Лион»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Астон Вилла» — «Маккаби» Т-А: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Црвена Звезда» — «Лилль»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Боруссия» Д: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
