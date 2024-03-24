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24 марта, 13:10

Карпин: «Центр обороны — самая проблемная линия? Ну это же очевидно»

Александр Кружков
Обозреватель
Валерий Карпин.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Главный тренер сборной России Валерий Карпин в интервью «СЭ» рассказал о самой проблемной линии в национальной команде.

— Почему с Сербией в паре с Осипенко выпустили Сильянова, играющего в «Локомотиве» на фланге, а не Морозова, номинального центрального защитника?

Александр и Евгений ровесники, обоим 23. Но опыта у Сильянова больше — имею в виду количество матчей за сборную. К тому же он и в «Ростове» периодически в центре обороны играл. Так что я в парне не сомневался.

Когда из-за травмы отвалился Дивеев, была мысль вызвать на сбор еще одного центрального защитника?

Нет. Да и кого?

Хм. Джикия полгода в запасе сидит, Солдатенков травмирован. Но есть, к примеру, Евгеньев.

Так и Мелехин с Терентьевым есть. Могу еще пять-шесть фамилий назвать. Но...

Никто из них на старте сезона не убедил?

Вот именно.

Получается, центр обороны самая проблемная линия в нашей сборной?

Ну это же очевидно. Изучите протоколы матчей РПЛ и посчитайте, сколько там центральных защитников с российским паспортом постоянно получают игровую практику.

21 марта сборная России обыграла Сербию в товарищеском матче со счетом 4:0. Встреча прошла в Москве на «ВТБ-Арене». Авторами забитых мячей стали Антон Миранчук, Максим Осипенко, Алексей Миранчук и Иван Сергеев.

Полностью интервью Валерия Карпина читайте на сайте «СЭ»

Валерий Карпин
Сборная России по футболу
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