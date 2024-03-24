24 марта, 13:10
Главный тренер сборной России Валерий Карпин в интервью «СЭ» рассказал о самой проблемной линии в национальной команде.
— Почему с Сербией в паре с Осипенко выпустили Сильянова, играющего в «Локомотиве» на фланге, а не Морозова, номинального центрального защитника?
— Александр и Евгений — ровесники, обоим 23. Но опыта у Сильянова больше — имею в виду количество матчей за сборную. К тому же он и в «Ростове» периодически в центре обороны играл. Так что я в парне не сомневался.
— Когда из-за травмы отвалился Дивеев, была мысль вызвать на сбор еще одного центрального защитника?
— Нет. Да и кого?
— Хм. Джикия полгода в запасе сидит, Солдатенков травмирован. Но есть, к примеру, Евгеньев.
— Так и Мелехин с Терентьевым есть. Могу еще пять-шесть фамилий назвать. Но...
— Никто из них на старте сезона не убедил?
— Вот именно.
— Получается, центр обороны — самая проблемная линия в нашей сборной?
— Ну это же очевидно. Изучите протоколы матчей РПЛ и посчитайте, сколько там центральных защитников с российским паспортом постоянно получают игровую практику.
21 марта сборная России обыграла Сербию в товарищеском матче со счетом 4:0. Встреча прошла в Москве на «ВТБ-Арене». Авторами забитых мячей стали Антон Миранчук, Максим Осипенко, Алексей Миранчук и Иван Сергеев.