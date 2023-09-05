Сегодня, 15:31
Главный тренер сборной России Валерий Карпин высказался о предстоящих матчах сборной России против олимпийской сборной Египта.
— Понятно, к чему готовится Египет. Они принимают участие в Олимпиаде. К чему готовится команда, которая проведет в Египте две игры?
— Мы, после того как нас отстранили отовсюду, говорили, что хотим познакомиться и посмотреть как можно больше молодых футболистов. Возможность предоставляется в таком виде. И они точно сыграют. Сейчас есть возможность познакомиться не только в тренировочном процессе, но и играх. Олимпийская сборная Египта — достойный соперник для наших футболистов такого возраста.
— Нет опасений за результат?
— Посмотрим по игре. Даже если будут, что сделаешь?
— Если бы была возможность, правильно ли я понимаю, что вы бы хотели во всех трех матчах поруководить командой?
— И в четырех и в пяти. Если бы была возможность.
— Как вы относитесь к идее проведения тренировки сборной в Белокаменке?
— Медийная активность. Седьмого числа те, кто останутся здесь, полетят в Белокаменке.
— Полетят, по сути, те, кто будут играть в Катаре?
— По сути, да.
Сборная России два раза сыграет с олимпийской командой Египта — 7 и 11 сентября, матчи пройдут на стадионе в Суэце. 12 сентября россияне проведут гостевую игру против Катара на стадионе «Эль-Джануб».