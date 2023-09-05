Карпин: «Олимпийская сборная Египта — достойный соперник для наших футболистов такого возраста»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин высказался о предстоящих матчах сборной России против олимпийской сборной Египта.

— Понятно, к чему готовится Египет. Они принимают участие в Олимпиаде. К чему готовится команда, которая проведет в Египте две игры?

— Мы, после того как нас отстранили отовсюду, говорили, что хотим познакомиться и посмотреть как можно больше молодых футболистов. Возможность предоставляется в таком виде. И они точно сыграют. Сейчас есть возможность познакомиться не только в тренировочном процессе, но и играх. Олимпийская сборная Египта — достойный соперник для наших футболистов такого возраста.

— Нет опасений за результат?

— Посмотрим по игре. Даже если будут, что сделаешь?

— Если бы была возможность, правильно ли я понимаю, что вы бы хотели во всех трех матчах поруководить командой?

— И в четырех и в пяти. Если бы была возможность.

— Как вы относитесь к идее проведения тренировки сборной в Белокаменке?

— Медийная активность. Седьмого числа те, кто останутся здесь, полетят в Белокаменке.

— Полетят, по сути, те, кто будут играть в Катаре?

— По сути, да.

Сборная России два раза сыграет с олимпийской командой Египта — 7 и 11 сентября, матчи пройдут на стадионе в Суэце. 12 сентября россияне проведут гостевую игру против Катара на стадионе «Эль-Джануб».