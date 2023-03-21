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Сегодня, 12:15

Карпин не считает, что интерес к сборной России угас

Дмитрий Барулев
Корреспондент
Екатерина Звенигородская
Корреспондент
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Главный тренер сборной России Валерий Карпин не считает, что интерес к национальной команде стал меньше.

— Нет, я это не почувствовал. Как были обсуждения, хорошие и плохие, так и есть сейчас. Реабилитироваться пока не за что. За проигрыш в Хорватии реабилитировать можно, но сейчас уже другие футболисты. Эти сборы нужны, чтобы показать, что мы еще есть. За одну тренировку наладить или отладить что-то сложно, но попытаться можно.

— Почему тренировка сборной прошла на базе «Динамо»?

— Потому что здесь поле открытое, поле готовое. В Новогорске поле нужно было расконсервировать для одной тренировки, но здесь логичней.

В марте сборная России проведет два контрольных матча: 23 марта против сборной Ирана, а три дня спустя — против сборной Ирака.

Валерий Карпин
Сборная России по футболу
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