Карпин не считает, что интерес к сборной России угас

Сегодня, 12:15
Главный тренер сборной России Валерий Карпин не считает, что интерес к национальной команде стал меньше.
— Нет, я это не почувствовал. Как были обсуждения, хорошие и плохие, так и есть сейчас. Реабилитироваться пока не за что. За проигрыш в Хорватии реабилитировать можно, но сейчас уже другие футболисты. Эти сборы нужны, чтобы показать, что мы еще есть. За одну тренировку наладить или отладить что-то сложно, но попытаться можно.
— Почему тренировка сборной прошла на базе «Динамо»?
— Потому что здесь поле открытое, поле готовое. В Новогорске поле нужно было расконсервировать для одной тренировки, но здесь логичней.
В марте сборная России проведет два контрольных матча: 23 марта против сборной Ирана, а три дня спустя — против сборной Ирака.