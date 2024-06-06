Карпин не считает сборную России фаворитом матча с Белоруссией

Главный тренер сборной России Валерий Карпин заявил, что не считает свою национальную команду фаворитом предстоящего товарищеского матча с Белоруссией.

— Считаете ли сборную России фаворитом завтрашнего матча?

— Нет.

— Почему?

— А почему да?

— Футболисты сборной выступают в Европе.

— Это кто? Головина нет, Захаряна нет. Кузяев? Ну, окей. В Белоруссии многие в Европе играют. Россия тоже Европа. Посмотрим завтра, кто сильнее. На бумаге — это одно, но это надо на поле доказать. У нас много потерь от оптимального состава: Осипенко, Сильянов, Баринов, Головин. Шанс предоставится игрокам, которые не участвовали в прошлых матчах.

— Захарян не выздоровел?

— Он не тренировался с 3 числа, температура невысокая, но присутствовала. Видимо, ангина — или что-то такое.

Контрольная встреча пройдет на стадионе «Динамо» в Минске. Матч состоится 7 июня. Начало — в 20.00 по московскому времени.