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Сегодня, 19:29

Карпин не считает сборную России фаворитом матча с Белоруссией

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Главный тренер сборной России Валерий Карпин заявил, что не считает свою национальную команду фаворитом предстоящего товарищеского матча с Белоруссией.

— Считаете ли сборную России фаворитом завтрашнего матча?
— Нет.
— Почему?
— А почему да?
— Футболисты сборной выступают в Европе.
— Это кто? Головина нет, Захаряна нет. Кузяев? Ну, окей. В Белоруссии многие в Европе играют. Россия тоже Европа. Посмотрим завтра, кто сильнее. На бумаге — это одно, но это надо на поле доказать. У нас много потерь от оптимального состава: Осипенко, Сильянов, Баринов, Головин. Шанс предоставится игрокам, которые не участвовали в прошлых матчах.
— Захарян не выздоровел?
— Он не тренировался с 3 числа, температура невысокая, но присутствовала. Видимо, ангина — или что-то такое.

Контрольная встреча пройдет на стадионе «Динамо» в Минске. Матч состоится 7 июня. Начало — в 20.00 по московскому времени.

Валерий Карпин
Футбол
Сборная Белоруссии по футболу
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