Карпин не уверен, окажется ли Глушенков в итоговом списке сборной на товарищеские матчи

Сегодня, 12:29
Главный тренер сборной России Валерий Карпин ответил на вопрос о том, окажется ли форвард Максим Глушенко в итоговом списке национальной команды на участие в товарищеских матчах в сентябре.
«Отслеживаем состояние Глушенкова. Окажется ли в итоговом списке? Пока сложно сказать. Сделали операцию. Сколько потребуется времени на восстановление? Окей, руки не участвуют в футболе. Но риск повторной травмы существует. Больше от докторов зависит. Решение будем принимать на следующей неделе», — заявил Карпин.
Глушенков получил перелом лучевой кости правой руки со смещением в матче пятого тура РПЛ против «Химок» (1:1).
На данный момент он восстанавливается после операции.
Встречи пройдут во вьетнамском Ханое на национальном стадионе «Ми Динь». 5 сентября национальная команда сыграет с Вьетнамом, 7 сентября — с Таиландом.