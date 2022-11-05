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Сегодня, 14:00

Карпин о продлении контракта со сборной России: «Важно показать, что мы есть, живы и готовы вернуться»

Сергей Ревенко
Корреспондент
Валерий Карпин.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Главный тренер сборной России Валерий Карпин поблагодарил Российский футбольный союз за продление контракта с национальной командой.

«Благодарен РФС за предложение продолжить работу в национальной сборной России. Также хочу поблагодарить руководство «Ростова», согласившееся на совмещение постов в сборной и клубе. Даже сейчас, когда национальная команда не участвует в официальных турнирах, необходимость существования сборной России не подлежит сомнению. Важно показать, что мы есть, мы живы и готовы вернуться к международным соревнованиям», — цитирует сайт РФС Карпина.

5 ноября стало сборная России сообщила о продлении контракта с Карпиным до 1 августа 2024 года.

Карпин возглавил сборную 23 июля 2021 года. Под его руководством команда провела 8 матчей, в которых одержала 6 побед, 1 раз сыграла вничью и потерпела 1 поражение.

Источник: https://rfs.ru/news/217033

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В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

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Валерий Карпин
Футбол
Сборная России по футболу
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Валерий Карпин продлил контракт со сборной России до августа 2024 года

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