Карпин объяснил отсутствие Головина в расширенном составе сборной на матч против Белоруссии

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Главный тренер сборной России Валерий Карпин прокомментировал расширенный состав национальной команды на товарищеский матч против Белоруссии.
Расширенный состав сборной России стал известен 16 мая. В него попали 33 футболиста.
«Окончательный состав будет объявлен уже на следующей неделе. В списке отсутствует Александр Головин — он восстанавливается после травмы и, очевидно, не будет готов к матчу в Минске», — приводит слова Карпина официальный сайт РФС.
Товарищеский матч между сборными России и Белоруссии пройдет 7 июня на стадионе «Динамо» в Минске. Игра пойдет в зачет рейтинга ФИФА.