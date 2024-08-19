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Сегодня, 14:42

Карпин объяснил отсутствие Захаряна, Головина и братьев Миранчук в расширенном составе сборной России

Валерий Карпин.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Главный тренер сборной России Валерий Карпин прокомментировал отсутствие некоторых футболистов в расширенном составе команды на сентябрьские матчи против Вьетнама и Таиланда.

Среди легионеров в заявку национальной команды попали Матвей Сафонов («ПСЖ»), Далер Кузяев («Гавр»), а также Герман Онугха («Вайле»).

«Из-за травмы в список не попал Арсен Захарян, который продолжает восстановление в Испании. Александр Головин пропустил первый тур французского чемпионата и только приступил к тренировкам с командой. Тренерский штаб сборной решил дать ему возможность набрать форму и не совершать несколько длительных перелетов за пару дней.

Еще более сложная логистическая ситуация у Алексея Миранчука, недавно подписавшего контракт с американской «Атлантой». Мы решили дать ему время освоиться в клубе и наладить быт в новой стране. Похожая ситуация и у Федора Чалова», — приводит слова Карпина пресс-служба РФС.

Также Карпин объяснил отсутствие Антона Миранчука в расширенной заявке. По словам 55-летнего специалиста, экс-футболист «Локомотива» не вызван в сборную по причине того, что на данный момент находится в поиске нового клуба.

Также Карпин подчеркнул, что тренерский штаб национальной команды может дать шанс нападающему Герману Онугхе, который успешно выступает в чемпионате Дании.

 
Максим Глушенков. Глушенков попал в расширенный состав сборной России на матчи с Вьетнамом и Таиландом

Матчи сборной России пройдут во вьетнамском Ханое на национальном стадионе «Ми Динь». 5 сентября национальная команда сыграет с Вьетнамом, 7 сентября — с Таиландом. Обе встречи начнутся в 16:00 по московскому времени.

Сборная России отстранена от международных турниров с февраля 2022 года. С тех пор национальная команда принимает участие исключительно в товарищеских матчах.

Источник: РФС
Александр Головин
Алексей Миранчук
Антон Миранчук
Арсен Захарян
Валерий Карпин
Футбол
Сборная России по футболу
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