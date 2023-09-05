Карпин объяснил, почему Кривцов и Черников пропустят сентябрьский сбор национальной команды

Главный тренер сборной России Валерий Карпин объяснил, почему полузащитники «Краснодара» Никита Кривцов и Александр Черников пропустят сбор национальной команды на сентябрьские матчи.

«Вам игроки говорят одно — что они счастливы. А на самом деле там есть проблемы. Любой ценой нам не надо. Решили, что им нужно восстановиться после травмы. У Черникова, например, не только с лицевой. Вы про эти темы, когда это происходит в клубах, не знаете. Это все вылазит, когда они вызываются в сборную», — сказал Карпин.

Ранее пресс-служба сборной объявила об изменении в составе команды на тренировочном сборе. По медицинским причинам товарищеские игры пропустят Евгений Морозов, Владимир Хубулов, Сергей Бабкин, Никита Кривцов, Александр Черников.

Сборная России по футболу два раза сыграет с олимпийской командой Египта — 7 и 11 сентября, матчи пройдут на стадионе в Суэце. 12 сентября россияне проведут гостевую игру против Катара на стадионе «Эль-Джануб».