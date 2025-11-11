Карпин об отсутствии Мостового в составе сборной: «Вызывать шестого форварда, когда будут играть пять — зачем?»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин объяснил, почему не стал включать полузащитника «Зенита» Андрея Мостового в итоговый состав национальной команды на BetBoom товарищеские матчи против Перу и Чили.

— Почему Мостовой попал в расширенный состав сборной, но не был включен в итоговый? Это из-за последних игр «Зенита»?

— Не только из-за этого. Мы даем расширенный список, а потом смотрим на физическое состояние игроков. У нас в заявке были и Мостовой, и Глебов, и Головин, и Миранчук. Вызывать шестого нападающего, когда будут играть пять — зачем? Чтобы он просто покатался?

— Но на него могло прийти 3-4 тысячи человек в Санкт-Петербурге.

— Не думаю, что это какая-то диковинка — увидеть Мостового на «Газпром Арене». На это мы не смотрели. Хотелось бы посмотреть на других игроков.

— Если вы с Мостовым пройдетесь по пляжу в Сочи, то к кому будет больше внимания?

— К Мостовому больше будет приковано. Почему? Не знаю, потому что он так думает. Провести такой эксперимент? Нет, не надо.

Сборная России проведет матч против Перу 12 ноября в Санкт-Петербурге, а 15 ноября сыграет с Чили в Сочи.