Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Сборная России. Новости
Все материалы
Новости
Статьи
Видео
Фото
Команда
Главная
Футбол
Сборная России

Сегодня, 01:00

Карпин — о Дзюбе: «А почему он должен получить вызов в сборную?»

Александр Кружков
Обозреватель
Валерий Карпин.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Telegram Дзен

Главный тренер сборной России Валерий Карпин в интервью «СЭ» рассказал, почему не вызывает в национальную команду форварда «Акрона» Артема Дзюбу.

— Что должно произойти, чтобы в 2025-м Дзюба оказался в сборной?

— Я иначе поставлю вопрос: а почему Дзюба должен получить вызов в сборную? Мы давно решили, что не будем приглашать возрастных игроков, на которых не сможем рассчитывать через несколько лет, когда Россия вернется на международную арену.

— Проходили бы сейчас официальные матчи, вы бы вызывали футболистов в возрасте 30+?

— Разумеется! Как и было в отборочном цикле ЧМ-2022. Почему сегодня все опять сводится к Дзюбе, я не понимаю.

— Народ хочет знать, есть ли у Артема шанс побить рекорд Кержакова по голам за сборную.

— Вы серьезно?

— Вполне. Чем не событие?

— Ага, «событие»... Как по мне, все это не стоит выеденного яйца.

Дзюба провел свой последний матч за сборную в 2021 году на Евро-2020, когда национальную команду еще возглавлял Станислав Черчесов.

Полностью интервью Валерия Карпина читайте на сайте «СЭ».

Артем Дзюба
Валерий Карпин
Футбол
Сборная России по футболу

Olimpbet awards

Кубок года по футболу
Читайте также
Судей заподозрили в нечестности. Что произошло после 16 тура РПЛ
Глава МИД Британии пообещал оказать поддержку взятому в плен под Курском наемнику
Вратаря «Челмета» Щетилина сбил пьяный водитель в Челябинске
Медведев назвал удары дальнобойным оружием по РФ нарушением «красных линий»
Украинская журналистка призвала Илона Маска провести аудит на Украине
Матч за звание чемпиона мира по шахматам-2024: основная информация
Материалы сюжета Сборная России: матчи и соперники в ноябре — команды и состав
Карпин — об играх с Кубой и Брунеем: «Не воспринимаю эти матчи как унижение»
Валерий Карпин: «А почему Дзюба должен получить вызов в сборную?»
Якубко назвал издевательством разгромную победу России над Брунеем: «Можно было просто взять 11 человек с улицы»
Джикия — о премиальных в сборной: «Размер после отстранения изменился»
Джикия — о сборной: «Моя позиция все та же. Мы должны играть»
Джикия намерен продолжить карьеру в сборной России: «Вернемся с Карпиным к этому вопросу»
Сегодня
Вчера
Неделя