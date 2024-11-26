Карпин — о Дзюбе: «А почему он должен получить вызов в сборную?»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин в интервью «СЭ» рассказал, почему не вызывает в национальную команду форварда «Акрона» Артема Дзюбу.

— Что должно произойти, чтобы в 2025-м Дзюба оказался в сборной?

— Я иначе поставлю вопрос: а почему Дзюба должен получить вызов в сборную? Мы давно решили, что не будем приглашать возрастных игроков, на которых не сможем рассчитывать через несколько лет, когда Россия вернется на международную арену.

— Проходили бы сейчас официальные матчи, вы бы вызывали футболистов в возрасте 30+?

— Разумеется! Как и было в отборочном цикле ЧМ-2022. Почему сегодня все опять сводится к Дзюбе, я не понимаю.

— Народ хочет знать, есть ли у Артема шанс побить рекорд Кержакова по голам за сборную.

— Вы серьезно?

— Вполне. Чем не событие?

— Ага, «событие»... Как по мне, все это не стоит выеденного яйца.

Дзюба провел свой последний матч за сборную в 2021 году на Евро-2020, когда национальную команду еще возглавлял Станислав Черчесов.

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