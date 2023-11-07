Карпин объяснил, почему Захарян и Алексей Миранчук не вызваны в сборную России на матч с Кубой

Главный тренер сборной России Валерий Карпин объяснил, почему полузащитники Арсен Захарян («Реал Сосьедад») и Алексей Миранчук («Аталанта») не попали в расширенный состав национальной команды на ноябрьский сбор.

В список, опубликованный во вторник, 7 ноября, попали 29 футболистов.

«Список максимально приближенный к финальному. Впереди еще один тур в РПЛ и во французской лиге, откуда вызваны Головин и Кузяев, так что изменения еще возможны. Алексей Миранчук и Захарян не приглашены из-за отсутствия игровой практики? Да, конечно. Тренерский штаб внимательно следит за Алексеем и Арсеном, надеемся, что к следующему сбору оба игрока будут стабильно выступать за свои клубы», — приводит официальный сайт РФС слова Карпина.

Главный тренер сборной России добавил, что 18 ноября команда вылетит в Волгоград, где состоится товарищеский матч с Кубой.

Ноябрьский сбор сборной России начнется на базе в Новогорске 13 ноября. Товарищеская игра с Кубой пройдет 20 ноября.