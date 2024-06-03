Карпин объяснил, почему Захарян пропустил тренировку сборной России

Сегодня, 12:59
Главный тренер сборной России Валерий Карпин назвал причину, по которой полузащитник «Реал Сосьедад» Арсен Захарян пропустил сегодняшнюю тренировку национальной команды.
«Почему не принимал участие в тренировке Захарян? Температура 37,4. Пока на паузе», — сказал Карпин.
Учебно-тренировочный сбор национальной команды начался 1 июня в Новогорске. 7 июня сборная России проведет товарищескую игру против Белоруссии. Встреча состоится в Минске на стадионе «Динамо». Матч пойдет в зачет рейтинга ФИФА.
В сезоне-2023/24 Захарян отыграл 40 матчей за «Реал Сосьедад» во всех турнирах, забил 1 гол и отдал 2 результативные передачи.