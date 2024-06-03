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Сегодня, 12:59

Карпин объяснил, почему Захарян пропустил тренировку сборной России

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Главный тренер сборной России Валерий Карпин назвал причину, по которой полузащитник «Реал Сосьедад» Арсен Захарян пропустил сегодняшнюю тренировку национальной команды.

«Почему не принимал участие в тренировке Захарян? Температура 37,4. Пока на паузе», — сказал Карпин.

Учебно-тренировочный сбор национальной команды начался 1 июня в Новогорске. 7 июня сборная России проведет товарищескую игру против Белоруссии. Встреча состоится в Минске на стадионе «Динамо». Матч пойдет в зачет рейтинга ФИФА.

В сезоне-2023/24 Захарян отыграл 40 матчей за «Реал Сосьедад» во всех турнирах, забил 1 гол и отдал 2 результативные передачи.

Арсен Захарян
Валерий Карпин
Сборная России по футболу
ФК Реал Сосьедад
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