Карпин объяснил, почему Захарян пропустил тренировку сборной России

Главный тренер сборной России Валерий Карпин назвал причину, по которой полузащитник «Реал Сосьедад» Арсен Захарян пропустил сегодняшнюю тренировку национальной команды.

«Почему не принимал участие в тренировке Захарян? Температура 37,4. Пока на паузе», — сказал Карпин.

Учебно-тренировочный сбор национальной команды начался 1 июня в Новогорске. 7 июня сборная России проведет товарищескую игру против Белоруссии. Встреча состоится в Минске на стадионе «Динамо». Матч пойдет в зачет рейтинга ФИФА.

В сезоне-2023/24 Захарян отыграл 40 матчей за «Реал Сосьедад» во всех турнирах, забил 1 гол и отдал 2 результативные передачи.