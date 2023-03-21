Карпин объяснил, почему Зобнин отказывается приезжать в сборную России

Главный тренер сборной России Валерий Карпин объяснил, почему полузащитник «Спартака» Роман Зобнин отказывается от вызовов в национальную команду.

— Зобнина нет в сборной. Он дает объяснения перед каждым вызовом?

— Нет. Мы с ним договорились, что пока нет необходимости добиваться результата, мы решили дать ему паузу. Он попросил ее в связи с его здоровьем.

— Он в «Спартаке» проводит по 90 минут.

— Я тоже проводил за «Реал Сосьедад» по 90 минут в 35 лет. Но в 33 года сказал, что в сборную не могу ездить, потому что мне нужно восстанавливаться между играми.

— Но Зобнину нет тридцати.

— Но у него есть проблемы со здоровьем. Мне его медицинскую карточку показывать? У него спросите.

— Но он не хотел про сборную говорить.

— А я здесь причем?

В последний раз Зобнин играл за сборную России 14 ноября 2021 года: тогда он принял участие в матче отборочного турнира ЧМ-2022 против Хорватии (0:1).