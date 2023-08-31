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Сегодня, 13:53

Карпин объяснил присутствие 49 игроков в заявке сборной России

Алина Савинова
Валерий Карпин.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Главный тренер сборной России Валерий Карпин объяснил, с чем связан вызов 49 игроков в состав национальной команды.

«В прессе уже была информация, что в это международное окно нам предстоят три игры. Про Катар всем уже давно известно, еще два товарищеских матча с олимпийской сборной Египта. Да, понятно, что официально об этих играх РФС не объявлял, существует множество деталей, которые нужно обговорить, но тренерский штаб сборной не может ждать до 4 сентября, игроков нужно заранее пригласить, заранее планировать и готовиться к сборам. Очевидно, что с олимпийской сборной Египта будет играть национальная команда России, составленная из игроков 2001 года рождения и младше. А со сборной Катара будет играть команда уже без возрастных ограничений. Соответственно, тренерский штаб сборной вызвал на эти три игры две команды. Даже если посмотреть на количество игроков — 49 — и вычесть отсюда 5 вратарей, получится 44 полевых игрока, то есть по 22 на каждую команду», — сказал Карпин matchtv.ru.

Также тренер рассказал, планируются ли какие-либо изменения в данном составе.

«Это состав, максимально приближенный к окончательному. Впереди еще тур в РПЛ, мы можем лишиться игроков по объективным причинам. Практика показывает, что обычно после тура мы теряем 2-3 игроков минимум. Так что, возможно, мы еще кого-то довызовем», — добавил он.

Дмитрий Баринов и&nbsp;Валерий Карпин. В сборную России вызвано 49 футболистов! Но Карпин не сошел с ума

30 августа РФС объявил, что в состав сборной России на сентябрьский сбор вызваны 49 игроков. Сбор национальной команды начнется в Новогорске 4 сентября и продлится до 12 сентября. Отмечалось, что о товарищеских матчах сборной будет объявлено дополнительно.

Российские клубы и сборная по футболу с февраля 2022 года отстранены от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА. После отстранения россияне провели 5 товарищеских матчей — против Киргизии (2:1), Таджикистана (0:0), Узбекистана (0:0), Ирана (1:1) и Ирака (2:0).

Карпин был назначен главным тренером сборной России летом 2021 года. В ноябре 2022-го он продлил контракт с национальной командой до августа 2024-го.

Источник: matchtv.ru
Валерий Карпин
Сборная России по футболу
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